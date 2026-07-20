В Тульской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник предприятия

Житель Тульской области пострадал в результате атаки БПЛА В Тульской области при атаке БПЛА пострадал сотрудник предприятия

Москва20 июл Вести.В Киреевском районе Тульской области в результате ночной атаки беспилотников повреждения получил тепличный комплекс, сотрудник предприятия обратился в районную больницу. Об этом сообщил директор регионального Ситуационного центра Андрей Журавлев на оперативном совещании у губернатора Дмитрия Миляева, пишет ГТРК "Тула".

В ходе атак также повреждены остекление зданий и несколько припаркованных автомобилей в поселке Ревякино Ясногорского района.

Как сообщил ранее Миляев в мессенджере MAX, силы ПВО Минобороны России с начала текущих суток сбили над Тульской областью 19 беспилотных летательных аппаратов.