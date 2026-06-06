Миляев сообщил об уничтожении 29 дронов над Тульской областью За ночь над Тульской областью сбиты 29 беспилотников

Москва6 июн Вести.Минувшей ночью над территорией Тульской области ликвидированы 29 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.

Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 29 украинских беспилотников говорится в сообщении

В результате воздушной атаки повреждения получили хозяйственные постройки и остекление многоквартирного дома в городе Узловая.

Глава региона напомнил, что нельзя приближаться к упавшим на землю БПЛА, они могут содержать взрывчатые вещества. Также запрещено брать в руки элементы от сдетонировавших дронов, так как они могут быть покрыты отравляющими веществами.