Москва6 июнВести.Минувшей ночью над территорией Тульской области ликвидированы 29 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в MAX сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев.
Ночью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены еще 29 украинских беспилотниковговорится в сообщении
В результате воздушной атаки повреждения получили хозяйственные постройки и остекление многоквартирного дома в городе Узловая.
Глава региона напомнил, что нельзя приближаться к упавшим на землю БПЛА, они могут содержать взрывчатые вещества. Также запрещено брать в руки элементы от сдетонировавших дронов, так как они могут быть покрыты отравляющими веществами.