Москва21 маяВести.Над территорией Тульской области ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны Россииговорится в сообщении
Никто не пострадал. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил глава области.
Ранее сообщалось, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью три вражеских БПЛА.