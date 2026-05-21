В небе над Тульской областью сбит еще один БПЛА ВСУ

Москва21 мая Вести.Над территорией Тульской области ликвидирован еще один беспилотный летательный аппарат ВСУ. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Еще один украинский беспилотник уничтожен подразделениями ПВО Минобороны России говорится в сообщении

Никто не пострадал. По предварительным данным, разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.

Опасность атаки беспилотников в регионе сохраняется, отметил глава области.

Ранее сообщалось, что силы и средства противовоздушной обороны уничтожили в небе над Тульской областью три вражеских БПЛА.