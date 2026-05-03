Москва3 маяВести.В Тульской области обнаружили и уничтожили еще один украинский дрон. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что никто не пострадал в результате атаки. Повреждений инфраструктуры также нет.

Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотник

говорится в сообщении Миляева

Губернатор призвал жителей не фотографировать и не снимать на видео работу сил ПВО.

Он напомнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.