Москва3 маяВести.В Тульской области обнаружили и уничтожили еще один украинский дрон. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он уточнил, что никто не пострадал в результате атаки. Повреждений инфраструктуры также нет.
Подразделениями ПВО Минобороны России уничтожен еще один украинский беспилотникговорится в сообщении Миляева
Губернатор призвал жителей не фотографировать и не снимать на видео работу сил ПВО.
Он напомнил, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.