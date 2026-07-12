Москва12 июлВести.В результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в городе Щекине Тульской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.
Ранее сообщал о повреждении многоквартиного дома в Щекино в ходе отражения атаки БПЛА. Пострадавших нетнаписал Дмитрий Миляев
По информации губернатора, на месте происшествия работала оперативная группа под руководством заместителя председателя правительства – министра строительства Тульской области Игоря Казенного. Выявлены локальные разрушения: повреждена кровля и перекрытие в одной квартире. Других разрушений нет.
К настоящему времени почти все жильцы, кроме людей из поврежденного жилья, вернулись в свои квартиры. Свет и вода в доме есть. Сотрудники газовой службы проводят техническое обследование подъезда, чтобы возобновить подачу газа.
Ремонт крыши и поврежденной квартиры начнут в ближайшее время.