В Щекине после атаки БПЛА пострадавших нет, жители вернулись в квартиры

Поврежденный при атаке БПЛА дом в Щекине: пострадавших нет, идет восстановление В Щекине после атаки БПЛА пострадавших нет, жители вернулись в квартиры

Москва12 июл Вести.В результате атаки БПЛА на многоквартирный дом в городе Щекине Тульской области никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере MAX.

Ранее сообщал о повреждении многоквартиного дома в Щекино в ходе отражения атаки БПЛА. Пострадавших нет написал Дмитрий Миляев

По информации губернатора, на месте происшествия работала оперативная группа под руководством заместителя председателя правительства – министра строительства Тульской области Игоря Казенного. Выявлены локальные разрушения: повреждена кровля и перекрытие в одной квартире. Других разрушений нет.

К настоящему времени почти все жильцы, кроме людей из поврежденного жилья, вернулись в свои квартиры. Свет и вода в доме есть. Сотрудники газовой службы проводят техническое обследование подъезда, чтобы возобновить подачу газа.

Ремонт крыши и поврежденной квартиры начнут в ближайшее время.