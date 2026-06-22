Москва22 июнВести.На месте ЧП в городе Щекино Тульской области идут работы по ликвидации последствий атаки беспилотника, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.
В настоящее время спасатели приступили к разбору завалов в первом подъезде.
Как только эта работа будет завершена, специалисты проведут экспертизу, которая определит объем и сроки восстановительных работговорится в публикации
Кроме того, решается вопрос о подключении к подаче необходимых ресурсов в квартиры, расположенные в подъездах дома с третьего по шестой. Это необходимо, чтобы люди могли вернуться домой.
Уточняется, что сейчас в пункте временного размещения находится пять жителей.
Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата в городе Щекино Тульской области никто не пострадал.