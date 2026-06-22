Москва22 июнВести.В городе Щекино Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный жилой дом, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Жители дома эвакуированыговорится в заявлении главы региона
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Кроме того, Дмитрий Миляев напомнил жителям о том, что на территории Тульской области сохраняется опасность беспилотных летательных аппаратов.