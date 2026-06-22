Москва22 июнВести.В городе Щекино Тульской области украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоквартирный жилой дом, сообщил в мессенджере MAX губернатор Дмитрий Миляев.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Жители дома эвакуированы

говорится в заявлении главы региона

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, Дмитрий Миляев напомнил жителям о том, что на территории Тульской области сохраняется опасность беспилотных летательных аппаратов.