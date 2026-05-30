Обломками беспилотника повредило крышу дома в Курске В Курске упавшими обломками БПЛА повреждена крыша дома

Москва30 мая Вести.В Курске в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА) повреждена крыша дома, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

Он также рассказал об атаке FPV-дрона на многоквартирный дом в Рыльске. Повреждено остекление трех квартир. Закрывать тепловой контур помогали волонтеры "Курского рубежа" партии "Единая Россия". Комиссия в ближайшее время оценит повреждения, составит акты, после чего начнутся восстановительные работы.

Кроме того, атаке подвергая поселок Юбилейный Курского района. Там повреждены остекление шести частных домов, хозяйственная постройка и теплица.

В всех случаях обошлось без пострадавших.

На местах происшествия работают оперативные службы.