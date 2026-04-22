В Курске обломки вражеского БПЛА упали около школы, также повреждены 2 авто

Москва22 апр Вести.В результате атаки украинских боевиков на Курск обломки вражеского БПЛА упали на территорию школы, также повреждены 2 автомобиля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Украинские боевики атаковали регион ночью 22 апреля. Вражеский дрон врезался в крышу многоквартирного дома, а его обломки повредили кровлю котельной. В связи с этим были эвакуированы жильцы верхних этажей.

Выехал на место происшествия… На работе котельной удар никак не сказался: повреждена кладка, ее восстановят в течение недели. Люди уже вернулись в свои квартиры… У двух автомобилей повреждены стекла — собственники получат компенсацию. Также обломки беспилотника упали на территории школы… — [после осмотра] никаких разрушений нет написал Хинштейн в своем канале в мессенджере MAX

Учебное заведение на 22 апреля перевели на дистант.

На месте работали оперативные службы.