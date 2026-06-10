В Курской области после атаки БПЛА ранен водитель автомобиля В Курской области дрон ВСУ атаковал частный дом - пострадал 37-летний мужчина

Москва10 июн Вести.В селе Толпино Курской области украинский беспилотник атаковал частный дом. Пострадал 37-летний водитель машины, находившийся поблизости. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Подлые удары врага продолжаются… В селе Толпино Кореневского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи частного дома. В результате атаки пострадал водитель автомобиля написал Александр Хинштейн

Мужчина получил множественные осколочные ранения. Родственники везут его в Курск.

Глава региона пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления и заверил, что врачи сделают для этого все возможное.