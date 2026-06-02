В Курской области трое мужчин пострадали при атаке БПЛА

Москва2 июн Вести.В Курской области в результате ударов украинских беспилотников пострадали трое мужчин, их госпитализируют в областную больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его данным, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

В результате атаки БПЛА в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин. У 36-летнего – проникающее слепое осколочное ранение живота, сквозное осколочное ранение правого бедра. Он в тяжёлом состоянии. У 54-летнего – слепое осколочное ранение живота написал глава региона

Второй удар пришелся по селу Вышние Деревеньки Льговского района – там БПЛА атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадал 49-летний мужчина. У него диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лобной области.