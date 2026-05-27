В Курской области при атаках БПЛА ранены еще четверо мужчин Четверо мирных жителей Курской области пострадали в результате атак БПЛА

Москва27 мая Вести.Четверо мужчин получили осколочные ранения в результате атаки украинских беспилотников по слободе Белой Беловского района Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Он уточнил, что у пострадавших – повреждения средней степени тяжести.

Им оказана необходимая медицинская помощь, если потребуется, направим в областную больницу написал Хинштейн

По его данным, после удара загорелись строительный магазин, два ангара со стройматериалами и один частный жилой дом. К настоящему моменту возгорания ликвидированы, идет разбор конструкций. На месте работают оперативные службы.

Это уже второй за день удар вражеских БПЛА по слободе Белой. В результате утренней атаки были ранены также четверо мужчин.