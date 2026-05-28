При атаках ВСУ на Курскую область ранения получили 9 человек

Москва28 мая Вести.В результате атак Вооруженных сил Украины в слободе Белой Беловского района Курской области пострадали девять человек. Восемь из них госпитализированы, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего за период с 09.00 27 мая до 09.00 28 мая противовоздушная оборона РФ сбила 97 беспилотников различного типа. Также известно, что ВСУ 93 раза применили артиллерию по отселенным районам.

В результате удара повреждены ЛЭП, (было нарушено электроснабжение в 4 населенных пунктах) два автомобиля, полностью сгорел магазин стройматериалов. Поврежден фасад и остекление ветаптеки, крыша частного дома, еще одно домовладение сгорело полностью отметил Хинштейн

В Хомутовском районе также зафиксированы повреждения, электроснабжение нарушено в четырех населенных пунктах.

В селе Крупец при атаке разрушилось здание сельсовета.