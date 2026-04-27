За сутки артиллерия ВСУ 20 раз обстреляла отселенные районы Курской области

За сутки зафиксированы 20 артиллерийских ударов ВСУ по Курской области За сутки артиллерия ВСУ 20 раз обстреляла отселенные районы Курской области

Москва27 апр Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об ударах ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

В период с 9.00 26 апреля до 9.00 27 апреля над территорией субъекта сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов различного типа.

20 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX

В результате ударов никто не погиб, ранения получил один человек – 64-летний мирный житель пострадал в деревне Долгие Буды Беловского района. Отмечается, что он получил ожоги лица, рук, ног и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, БПЛА ударил по агроферме "Рыльская" в деревне 1-е Яньково, повредив рукавное зернохранилище и перегрузчик. В поселке Колячек Хомутовского района при атаке выбиты оконные стекла в двух квартирах.