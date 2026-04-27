Москва27 апрВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об ударах ВСУ по территории региона за минувшие сутки.
В период с 9.00 26 апреля до 9.00 27 апреля над территорией субъекта сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов различного типа.
20 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Два раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в заявлении главы региона, опубликованном в мессенджере MAX
В результате ударов никто не погиб, ранения получил один человек – 64-летний мирный житель пострадал в деревне Долгие Буды Беловского района. Отмечается, что он получил ожоги лица, рук, ног и сейчас находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, БПЛА ударил по агроферме "Рыльская" в деревне 1-е Яньково, повредив рукавное зернохранилище и перегрузчик. В поселке Колячек Хомутовского района при атаке выбиты оконные стекла в двух квартирах.