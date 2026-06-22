Москва22 июнВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об ударах, нанесенных ВСУ по территории региона за минувшие сутки.
В период с 09.00 21 июня до 09.00 22 июня над регионом сбили 156 украинских беспилотных летательных аппаратов различного типа.
97 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 26 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал в мессенджере MAX руководитель субъекта
В результате ударов противника никто не погиб. Ранения получила 31-летняя жительница Рыльска. В городе были повреждены четыре автомобиля.
В селе Октябрьское повреждено остекление двух частных домов, в селе Большегнеушево – фасад гаража.