Хинштейн: ВСУ 75 раз обстреляли Курскую область из артиллерии

За сутки артиллерия ВСУ 75 раз обстреляла Курскую область Хинштейн: ВСУ 75 раз обстреляли Курскую область из артиллерии

Москва27 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об ударах ВСУ по территории региона за минувшие сутки.

По данным главы региона, с 9.00 26 июня до 9.00 27 июня над Курской областью сбили 108 беспилотных летательных аппаратов различного типа.

75 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в заявлении руководителя субъекта в мессенджере MAX

В слободе Белой Беловского района, деревне Гирьи и Дмитриевском районе пострадали три человека: женщина и двое мужчин, в том числе житель Владимирской области, находившийся в командировке.

Пострадавших эвакуировали на лечение в Курск.