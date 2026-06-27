Москва27 июнВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн привел данные об ударах ВСУ по территории региона за минувшие сутки.
По данным главы региона, с 9.00 26 июня до 9.00 27 июня над Курской областью сбили 108 беспилотных летательных аппаратов различного типа.
75 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в заявлении руководителя субъекта в мессенджере MAX
В слободе Белой Беловского района, деревне Гирьи и Дмитриевском районе пострадали три человека: женщина и двое мужчин, в том числе житель Владимирской области, находившийся в командировке.
Пострадавших эвакуировали на лечение в Курск.