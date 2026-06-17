В Курской области за сутки сбито 107 беспилотников ВСУ За сутки в Курской области сбили 107 беспилотников, ранено 4 человека.

Москва17 июн Вести.В Курской области за минувшие стуки уничтожено 107 беспилотников ВСУ разных типов. Об этом сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

58 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении главы региона

Атаки ВСУ привели к ранениям четырех человек. В поселке Рулитино Беловского района пострадал мужчина 46 лет. В селе Малое Солдатское ранены мужчины в возрасте 46 и 59 лет. Утром в слободе Белой дрон нанес удар по частному дому — 43‑летний мужчина получил слепое осколочное ранение левого предплечья и кисти. Всех пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу.

Есть и материальные разрушения. В селе Рудавец Обоянского района сгорел сарай, также осколками выбиты окна в домовладении. В хуторе Дрозды повреждены прицепы двух машин.

В деревне Викторовка Рыльского района пострадала крыша частного дома, в деревне Романово — автомобиль.

В слободе Белой Беловского района повреждены стекла в доме, забор и два автомобиля. В поселке Рулитино огнем уничтожен легковой автомобиль. В деревне Лошаковка зафиксированы повреждения крыши и стекол сарая, окон летней кухни, а также повреждения забора.

Погибших нет.