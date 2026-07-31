Четыре жителя Курской области пострадали от атак ВСУ Четыре жителя Курской области пострадали от атак беспилотников ВСУ

Москва31 июл Вести.Четыре жителя Курской области получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В селе Вишнево и поселке Коренево дроны атаковали гражданские автомобили. В первом случае пострадал 39-летний мужчина, у него слепые осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ног. Во втором — 57-летний мужчина. Он был госпитализирован с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями правого плеча.

Сегодня (31 июля. — Ред.) в Рыльскую ЦРБ обратилась раненая накануне женщина 1955 года рождения из села Благодатное … У нее ушиб колена, который она получила, убегая от дрона. Врачи будут наблюдать ее амбулаторно написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В селе Ольховка 50-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, слепые осколочные ранения головы, поясницы, левого бедра.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По необходимости проведены госпитализации.

Хинштейн пожелал всем скорейшего выздоровления.