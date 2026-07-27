Хинштейн рассказал об атаках ВСУ на Курскую область за последние сутки Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 114 вражеских БПЛА

Москва27 июл Вести.За последние 24 часа над территорией Курской области сбиты более 100 вражеских БПЛА. В результате атак со стороны Украины пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В период с 09.00 26 июля до 09.00 27 июля сбито 114 вражеских беспилотников различного типа. 108 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств. В результате атак пострадали четыре человека написал глава региона в мессенджере МАХ

Трое мужчин получили ранения при ударе дрона в Рыльске. Еще один пострадал в селе Мазеповка. Всем оказана необходимая медицинская помощь, назначено амбулаторное лечение.

Повреждены многоквартирный дом, две машины, трактор и сарай.