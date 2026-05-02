Хинштейн сообщил о 79 БПЛА, сбитых за сутки над Курской областью

ВСУ 42 раза за сутки применили артиллерию по отселенным районам Курской области Хинштейн сообщил о 79 БПЛА, сбитых за сутки над Курской областью

Москва2 мая Вести.В Курской области за прошедшие сутки сбито 79 украинских БПЛА различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Кроме того, противник 42 раза применил артиллерию по отселенным районам, и 4 раза дроны ВСУ атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09.00 1 мая до 09.00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районам написал Хинштейн в мессенджере MAX

Погибших и пострадавших, по его словам, нет.

В Рыльском районе в результате атак противника повреждено техническое оборудование вышки радиотелестанции, из-за чего было нарушено вещание в населенных пунктах четырех районов.

Кроме того, в деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля, а в селе Нижний Мордок повреждена крыша и посечена стена частного дома, сообщил глава региона.