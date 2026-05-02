Москва2 маяВести.В Курской области за прошедшие сутки сбито 79 украинских БПЛА различного типа, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Кроме того, противник 42 раза применил артиллерию по отселенным районам, и 4 раза дроны ВСУ атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09.00 1 мая до 09.00 2 мая сбито 79 вражеских беспилотников различного типа. 42 раза враг применил артиллерию по отселенным районамнаписал Хинштейн в мессенджере MAX
Погибших и пострадавших, по его словам, нет.
В Рыльском районе в результате атак противника повреждено техническое оборудование вышки радиотелестанции, из-за чего было нарушено вещание в населенных пунктах четырех районов.
Кроме того, в деревне Сухая повреждены фасад и остекление двух домовладений, а также два автомобиля, а в селе Нижний Мордок повреждена крыша и посечена стена частного дома, сообщил глава региона.