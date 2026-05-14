За минувшие сутки в Курской области уничтожено 84 беспилотника

Москва14 мая Вести.За минувшие сутки расчеты ПВО сбили 84 украинских беспилотника в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Всего в период с 09.00 13 мая до 09.00 14 мая сбито 84 вражеских беспилотников различных типов написал Александр Хинштейн

Вооруженные силы Украины также 67 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии и 10 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств на дронах.

В районе поселка Зеленино Рыльского района ранен один человек. В селе Макеево посечена кабина бензовоза. В деревне Рыжевка повреждены кровля частного дома, хозяйственные постройки, окна и фасад дома. В Рыльске осколками выбило стекло на балконе многоквартирного дома.

У села Новый Мир Льговского района поврежден автомобиль. В поселке Селекционный загорелся металлический ангар.

Информации о погибших не поступало.