Москва10 маяВести.В воздушном пространстве Курской области за прошедшие 24 часа было обнаружено и уничтожено 98 украинских беспилотников. Такие данные привел губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате массового налета дронов ВСУ пострадавших и погибших не зафиксировано.
Всего в период с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типанаписано в канале Хинштейна в MAX
Также известно о 102 случаях применения Украиной артиллерии по отселенным районам. Еще 18 раз при атаках на Курскую область противник применял взрывчатые устройства.
Нанесен ущерб бункеру для хранения зерна, а также двум домам, у одного из которых повреждены остекление, фасад и крыша, и хозпостройке.