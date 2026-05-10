В Курской области сбито около 100 БПЛА за сутки

Москва10 мая Вести.В воздушном пространстве Курской области за прошедшие 24 часа было обнаружено и уничтожено 98 украинских беспилотников. Такие данные привел губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате массового налета дронов ВСУ пострадавших и погибших не зафиксировано.

Всего в период с 9.00 9 мая до 9.00 10 мая сбито 98 вражеских беспилотников различного типа написано в канале Хинштейна в MAX

Также известно о 102 случаях применения Украиной артиллерии по отселенным районам. Еще 18 раз при атаках на Курскую область противник применял взрывчатые устройства.

Нанесен ущерб бункеру для хранения зерна, а также двум домам, у одного из которых повреждены остекление, фасад и крыша, и хозпостройке.