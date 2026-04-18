В Курской области за сутки сбито 46 беспилотников, пострадавших нет Силы ПВО уничтожили 46 украинских дронов над Курской областью за сутки

Москва18 апр Вести.За минувшие сутки в Курской области силы противовоздушной обороны ликвидировали 46 дронов различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Кроме того, вооруженные формирования Украины 25 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии и семь раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств, сброшенных с беспилотников.

Всего в период с 09.00 17 апреля до 07.00 18 апреля сбито 46 вражеских беспилотников различного типа. 25 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Александр Хинштейн

В результате атак никто не пострадал.

Ситуация остается на контроле.