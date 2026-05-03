За сутки над Курской областью уничтожили 130 беспилотников

В Курской области за сутки ВСУ 88 раз применили артиллерию, ПВО сбила 130 дронов За сутки над Курской областью уничтожили 130 беспилотников

Москва3 мая Вести.Над территорией Курской области с 9.00 2 мая до 9.00 3 мая противовоздушная оборона РФ сбила 130 украинских беспилотников различного типа. Также ВСУ 88 раз применили артиллерию по отселенным районам. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн.

Помимо этого, семь раз дроны атаковали регион с помощью взрывных устройств.

В результате атак вблизи села Прилепы Хомутовского района пострадали трое человек. Автомобиль выгорел полностью отметил глава субъекта в мессенджере MAX

Также пострадал 52-летний мужчина в селе Октябрьское Рыльского района.

Погибшие отсутствуют.