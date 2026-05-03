Москва3 маяВести.Над территорией Курской области с 9.00 2 мая до 9.00 3 мая противовоздушная оборона РФ сбила 130 украинских беспилотников различного типа. Также ВСУ 88 раз применили артиллерию по отселенным районам. Об этом сообщает губернатор Александр Хинштейн.
Помимо этого, семь раз дроны атаковали регион с помощью взрывных устройств.
В результате атак вблизи села Прилепы Хомутовского района пострадали трое человек. Автомобиль выгорел полностьюотметил глава субъекта в мессенджере MAX
Также пострадал 52-летний мужчина в селе Октябрьское Рыльского района.
Погибшие отсутствуют.