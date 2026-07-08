Хинштейн сообщил о 136 сбитых БПЛА в Курской области за сутки

В Курской области за сутки ликвидировано 136 беспилотников Хинштейн сообщил о 136 сбитых БПЛА в Курской области за сутки

Москва8 июл Вести.За минувшие сутки в Курской области средства ПВО сбили 136 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Кроме того, зафиксировано 70 артиллерийских обстрелов отселенных районов и 13 атак дронов с использованием взрывных устройств.

Всего в период с 09.00 7 июля до 09.00 8 июля сбито 136 вражеских беспилотников различного типа. 70 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Александр Хинштейн

В результате атак пострадал один человек – 54-летний мужчина в поселке Селекционный Льговского района. Поврежден грузовой автомобиль.

Под удары ВСУ также попали Рыльск, деревня Ржевка, поселок Иванино, Беловский и Медвенский районы. Там зафиксированы повреждения линии электропередачи, фасадов и окон жилых домов, хозяйственных построек, гаражей. Пострадали фасад АЗС и топливораздаточная колонка, два складских помещения и несколько машин.