Москва13 маяВести.В Курской области за минувшие сутки расчеты ПВО ликвидировали 110 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
Также Вооруженные силы Украины 119 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии, а БПЛА 17 раз атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.
От ударов в поселке Хомутовка пострадали стекла, интернет-кабель и кузов машины. В селе Большое Солдатское посечен фасад здания. В селе Щекино Рыльского района повреждены облицовка и окна двух жилых домов, а также автомобиль. В деревне Викторовка получили повреждения забор и остекление строения. В городе Льгове пострадали три частных домовладения - у них посечены кровли и фасады, выбиты окна. В деревне Корочка Беловского района огонь полностью уничтожил гараж и стоявшую в нем машину.
Информации о погибших и пострадавших не поступало.