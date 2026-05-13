Москва13 мая Вести.В Курской области за минувшие сутки расчеты ПВО ликвидировали 110 украинских беспилотников различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Также Вооруженные силы Украины 119 раз обстреливали отселенные районы из артиллерии, а БПЛА 17 раз атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.

От ударов в поселке Хомутовка пострадали стекла, интернет-кабель и кузов машины. В селе Большое Солдатское посечен фасад здания. В селе Щекино Рыльского района повреждены облицовка и окна двух жилых домов, а также автомобиль. В деревне Викторовка получили повреждения забор и остекление строения. В городе Льгове пострадали три частных домовладения - у них посечены кровли и фасады, выбиты окна. В деревне Корочка Беловского района огонь полностью уничтожил гараж и стоявшую в нем машину.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.