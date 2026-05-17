Москва17 мая Вести.За прошедшие сутки в Курской области сбито 88 украинских беспилотных летательных аппаратов различных типов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

Согласно сводке, за аналогичный промежуток времени зафиксировано 115 артиллерийских обстрелов отселенных районов и 16 атак ВСУ с применением взрывных устройств.

В результате атак украинских войск в регионе пострадали три человека. Недалеко от деревни Надеждовка 35-летний мужчина получил множественные осколочные ранения. От дальнейшей госпитализации отказался. Погрузчик поврежден.

У хутора Фонов ранения получила 69-летняя женщина, также отказавшаяся от госпитализации. В деревне Некрасово пострадал 66-летний мужчина, его отпустили на амбулаторное лечение.

Повреждения инфраструктуры зафиксированы во Льгове (фасад недействующего ангара), в поселке имени Куйбышева (остекление и фасад магазина), а также в селе Верхняя Груня, где поврежден объект энергетики. Без электроснабжения остались четыре населенных пункта.

Информации о погибших не поступало.