В Курской области повреждены несколько домов и медпункт

Москва15 апр Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в мессенджере MAX информацию об оперативной обстановке в регионе за прошедшие сутки.

По его сведениям, с 9 утра 14 апреля до 7 утра 15 апреля было сбито 18 украинских БПЛА различного типа.

Кроме того, ВСУ 39 раз применили артиллерию по отселенным районам, четыре раза беспилотники противника атаковали территорию Курской области с помощью взрывных устройств.

В деревне Ярославка … поврежден фасад, выбиты окна в здании медицинского пункта написал Хинштейн в мессенджере MAX

Также была повреждена крыша в стоящем рядом нежилом доме, уточнил он. Кроме того, в результате атак ВСУ у поселка Сембаза повреждена крыша домовладения.

Погибших и пострадавших, сообщил губернатор Курской области, нет.