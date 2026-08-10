ВС РФ за сутки в Курской области сбили 132 вражеских БПЛА различного типа

За сутки в Курской области сбито 132 украинских беспилотника ВС РФ за сутки в Курской области сбили 132 вражеских БПЛА различного типа

Москва10 авг Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата, также 38 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 9 августа до 09.00 мск 10 августа.

Сбито 132 вражеских беспилотника различного типа. 38 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористической агрессии ВСУ в поселке Глушково ранения получил мирный житель. Также ряд повреждений зафиксирован и в других муниципалитетах.