Москва16 июлВести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата, также 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 15 июля до 09.00 мск 16 июля.
Сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористических атак в поселке Хомутовка погибла 36-летняя женщина, в поселке Учительский ранен 59-летний мужчина.
В Курске и поселке Прямицыно повреждены автомобили, в деревне Серповка — крыша и фасад дома, в деревне Новоивановка — окна, кровля, фасад, стена дома, во Льгове — фасад и остекление здания РЭС, крыша и остекление АЗС, также удар был нанесен по объекту энергетики.