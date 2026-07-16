ВС РФ за сутки в Курской области сбили 154 вражеских БПЛА различного типа

За сутки в Курской области сбито 154 украинских беспилотника ВС РФ за сутки в Курской области сбили 154 вражеских БПЛА различного типа

Москва16 июл Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 154 украинских беспилотных летательных аппарата, также 131 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 15 июля до 09.00 мск 16 июля.

Сбито 154 вражеских беспилотника различного типа. 131 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористических атак в поселке Хомутовка погибла 36-летняя женщина, в поселке Учительский ранен 59-летний мужчина.

В Курске и поселке Прямицыно повреждены автомобили, в деревне Серповка — крыша и фасад дома, в деревне Новоивановка — окна, кровля, фасад, стена дома, во Льгове — фасад и остекление здания РЭС, крыша и остекление АЗС, также удар был нанесен по объекту энергетики.