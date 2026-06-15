Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 93 вражеских БПЛА различного типа

За сутки в Курской области уничтожили 93 украинских беспилотника Хинштейн: за сутки в Курской области сбили 93 вражеских БПЛА различного типа

Москва15 июн Вести.За прошедшие сутки в Курской области уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата, также 96 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Об этом рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Сводка предоставлена за период с 09.00 мск 14 июня до 09.00 мск 15 июня.

Сбито 93 вражеских беспилотника различного типа. 96 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 27 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

В результате вражеской агрессии пострадали 6 человек, в том числе 16-летняя девочка-подросток.

В деревне Рыжевка сгорел частный дом, еще в одном — повреждена кровля. В селе Дурово поврежден автомобиль, в Рыльске — фасад здания и остекление, в селе Поповка — легковушка. В селе Малое Солдатское повреждены 4 автомобиля, крыша и окна дома, забор. В слободе Белой — забор домовладения, грузовой и легковой автомобили, магазин автозапчастей, кровля и фасад домовладения.