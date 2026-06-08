Больше 160 БПЛА сбито за сутки в Курской области

За сутки в Курской области сбито 163 украинских БПЛА Больше 160 БПЛА сбито за сутки в Курской области

Москва8 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что за минувшие сутки – с 9 утра 7 июня до 9 утра 8 июня – над территорией региона было уничтожено больше 160 украинских БПЛА.

Ранее сообщалось, что в результате атак противника в селе 1-е Панино Медвенского района погибли два механизатора: дрон ВСУ сдетонировал около трактора.

За прошедшие сутки … сбито 163 вражеских беспилотника различного типа написал Хинштейн в MAX

Он также сообщил, что ВСУ 51 раз применяли артиллерию по отселенным районам и 20 раз их БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств.

По словам губернатора, в хуторе Фонов выгорела кровля многоквартирного дома. Там пострадала местная жительница, она находится на амбулаторном лечении.

Семь жильцов подвергшегося атаке дома временно размещены у родственников, проинформировал глава региона.

Еще один человек – 46-летний мужчина – пострадал у автобусной остановки в селе Ивановское. Его доставили в Курскую областную больницу.

В результате атак дронов противника в нескольких селах также повреждены автомобили.