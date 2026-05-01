Москва1 маяВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в мессенджере MAX сводку об оперативной обстановке на территории региона за минувшие сутки.
Как следует из сообщения, с 9.00 30 апреля до 9.00 1 мая над Курской область сбили 84 украинских БПЛА различного типа.
Кроме того, зафиксировано 15 атак беспилотников, предпринятых ВСУ с использованием взрывных устройств.
85 раз враг применил артиллерию по отселенным районамговорится в заявлении
В результате нанесенных ударов никто не погиб, однако есть пострадавший – в деревне Новоивановка ранен 72-летний пенсионер. Кроме того, в селе Мокрушино повреждены дом и газовая труба.
Также повреждения получила емкость для хранения на комбикормовом заводе ООО "Псельское" в деревне Гирьи Беловского района.