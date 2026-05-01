За сутки над Курской областью сбили 84 беспилотника

Над Курской областью сбили 84 БПЛА, зафиксировано 85 обстрелов из артиллерии За сутки над Курской областью сбили 84 беспилотника

Москва1 мая Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн опубликовал в мессенджере MAX сводку об оперативной обстановке на территории региона за минувшие сутки.

Как следует из сообщения, с 9.00 30 апреля до 9.00 1 мая над Курской область сбили 84 украинских БПЛА различного типа.

Кроме того, зафиксировано 15 атак беспилотников, предпринятых ВСУ с использованием взрывных устройств.

85 раз враг применил артиллерию по отселенным районам говорится в заявлении

В результате нанесенных ударов никто не погиб, однако есть пострадавший – в деревне Новоивановка ранен 72-летний пенсионер. Кроме того, в селе Мокрушино повреждены дом и газовая труба.

Также повреждения получила емкость для хранения на комбикормовом заводе ООО "Псельское" в деревне Гирьи Беловского района.