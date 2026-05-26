Москва26 маяВести.С 9.00 25 мая до 9.00 26 мая над территорией Курской области было уничтожено 95 вражеских БПЛА различного типа. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.
Также Вооруженные силы Украины 134 раза применили артиллерию по отселенным районам.
Погибшие и пострадавшие отсутствуют.
В результате атак в деревне Рыжевка Рыльского района повреждена крыша и остекление дома. В деревне Чечевизня Курчатовского района поврежден забор частного домаотмечается в сообщении
Также вражеские дроны два раза атаковали регион с помощью взрывных устройств.