ПВО за сутки уничтожила над Курской областью 95 БПЛА

Москва26 мая Вести.С 9.00 25 мая до 9.00 26 мая над территорией Курской области было уничтожено 95 вражеских БПЛА различного типа. Об этом сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.

Также Вооруженные силы Украины 134 раза применили артиллерию по отселенным районам.

Погибшие и пострадавшие отсутствуют.

В результате атак в деревне Рыжевка Рыльского района повреждена крыша и остекление дома. В деревне Чечевизня Курчатовского района поврежден забор частного дома отмечается в сообщении

Также вражеские дроны два раза атаковали регион с помощью взрывных устройств.