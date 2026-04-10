За сутки в небе над Курской областью уничтожены 32 БПЛА противника

Москва10 апр Вести.За сутки в небе над территорией Курской области уничтожены 32 украинских беспилотника, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 9 апреля до 07.00 10 апреля сбито 32 вражеских беспилотника различного типа… 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал губернатор в мессенджере MAX

Он добавил, что в течение суток противник нанес 25 артиллерийских ударов по отселенным районам региона.

Обошлось без последствий, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.