Хинштейн сообщил об уничтожении в Курской области 17 вражеских БПЛА за сутки

Москва11 апр Вести.За сутки в небе над территорией Курской области уничтожены 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 10 апреля до 07.00 11 апреля сбито 17 вражеских беспилотников различного типа написал глава региона мессенджере MAX

Четыре раза противник атаковал приграничные отселенные районы с применением артиллерии. Еще с 14 БПЛА были сброшены взрывные устройства.

Обошлось без последствий, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.