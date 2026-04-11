Москва11 апрВести.За сутки в небе над территорией Курской области уничтожены 17 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 09.00 10 апреля до 07.00 11 апреля сбито 17 вражеских беспилотников различного типанаписал глава региона мессенджере MAX
Четыре раза противник атаковал приграничные отселенные районы с применением артиллерии. Еще с 14 БПЛА были сброшены взрывные устройства.
Обошлось без последствий, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.