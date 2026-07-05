Хинштейн: за последние сутки над Курской областью уничтожены 75 БПЛА противника

За сутки над Курской областью сбили 75 вражеских БПЛА Хинштейн: за последние сутки над Курской областью уничтожены 75 БПЛА противника

Москва5 июл Вести.За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с применением артиллерии более 100 раз, над регионом сбили 75 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего в период с 9.00 4 июля до 9.00 5 июля сбито 75 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 21 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал глава региона в мессенджере МАХ

Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Повреждены два частных дома в селе Сторожевое Большесолдатского района.