Москва5 июлВести.За последние 24 часа Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с применением артиллерии более 100 раз, над регионом сбили 75 вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего в период с 9.00 4 июля до 9.00 5 июля сбито 75 вражеских беспилотников различного типа. 103 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. 21 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал глава региона в мессенджере МАХ
Обошлось без пострадавших среди мирных жителей. Повреждены два частных дома в селе Сторожевое Большесолдатского района.