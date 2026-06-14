Москва14 июнВести.Согласно сводке об оперативной обстановке в Курской области, за прошедшие сутки уничтожено 168 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Он уточнил, что ВСУ 95 раз применяли артиллерию по отселенным районам. Кроме того, беспилотники 20 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
Всего в период с 09.00 13 июня до 09.00 14 июня сбито 168 вражеских беспилотников различного типанаписал Хинштейн в MAX
Погибших и пострадавших, по его словам, нет, но в результате атак в селе Нижний Мордок повреждены остекление, кровля и фасад домовладения, а в слободе Белой – забор дома и автомобиль.