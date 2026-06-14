За сутки над Курской областью сбито 168 БПЛА, сообщил Хинштейн

Около 170 БПЛА сбито над Курской областью за сутки За сутки над Курской областью сбито 168 БПЛА, сообщил Хинштейн

Москва14 июн Вести.Согласно сводке об оперативной обстановке в Курской области, за прошедшие сутки уничтожено 168 БПЛА, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что ВСУ 95 раз применяли артиллерию по отселенным районам. Кроме того, беспилотники 20 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Всего в период с 09.00 13 июня до 09.00 14 июня сбито 168 вражеских беспилотников различного типа написал Хинштейн в MAX

Погибших и пострадавших, по его словам, нет, но в результате атак в селе Нижний Мордок повреждены остекление, кровля и фасад домовладения, а в слободе Белой – забор дома и автомобиль.