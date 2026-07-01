Над Курской областью за сутки ликвидировано 143 беспилотника ВСУ

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбито 143 БПЛА Над Курской областью за сутки ликвидировано 143 беспилотника ВСУ

Москва1 июл Вести.Сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки представил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн. Данные относятся к периоду с 09.00 30 июня до 09.00 1 июля.

Уничтожено 143 вражеских беспилотника различного типа, отметил Хинштейн.

113 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в мессенджере

В ходе атак в слободе Белой Беловского района ранение получил 65-летний мужчина. Повреждены остекление и фасад дома, легковой автомобиль.

В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасад и остекление дома. В деревне Свобода Рыльского района пострадали кровля и остекление дома.

В Рыльске повреждения получили два автомобиля. Погибших нет.