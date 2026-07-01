Москва1 июлВести.Сводку об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки представил в MAX губернатор региона Александр Хинштейн. Данные относятся к периоду с 09.00 30 июня до 09.00 1 июля.
Уничтожено 143 вражеских беспилотника различного типа, отметил Хинштейн.
113 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в мессенджере
В ходе атак в слободе Белой Беловского района ранение получил 65-летний мужчина. Повреждены остекление и фасад дома, легковой автомобиль.
В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены фасад и остекление дома. В деревне Свобода Рыльского района пострадали кровля и остекление дома.
В Рыльске повреждения получили два автомобиля. Погибших нет.