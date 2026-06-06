В Курской области за минувшие сутки уничтожены 139 беспилотников ВСУ

Хинштейн сообщил о количестве сбитых за сутки БПЛА ВСУ В Курской области за минувшие сутки уничтожены 139 беспилотников ВСУ

Москва6 июн Вести.За прошедшие сутки в небе над Курской областью ликвидированы 139 БПЛА противника, сообщил глава региона Александр Хинштейн в MAX. Губернатор привел данные за период с 09.00 5 июня до 09.00 6 июня.

190 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 18 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств написал Хинштейн

В результате атак в селе Козыревка в Большесолдатском районе ранены 3 человека. Мужчина и женщина пострадали в городе Льгове. Повреждения получил бензовоз.

В деревне Тереховка Рыльского района огонь полностью уничтожил два дома. В селе Колячек Хомутовского района загорелась крыша дома, пожар потушен. Никто не погиб.