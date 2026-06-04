Над Курской областью за сутки уничтожены 139 беспилотников ВСУ

Хинштейн: за сутки над Курской областью сбили 139 БПЛА противника Над Курской областью за сутки уничтожены 139 беспилотников ВСУ

Москва4 июн Вести.Оперативную сводку по Курской области за минувшие сутки опубликовал в MAX губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09.00 3 июня до 09.00 4 июня сбито 139 вражеских беспилотников различного типа. 190 раз враг применил артиллерию по отселенным районам говорится в сообщении

Территорию области 18 раз атаковали при помощи взрывных устройств. Пострадал житель села Калиновка Хомутовского района. Повреждены 3 автомобиля.

В Хомутовке повреждения получил фасад дома, стекла выбиты. В Рыльске ранение получил мужчина, находившийся рядом с заправкой. Автомобиль поврежден. Ущерб нанесен заправочной колонке. В поселке Глушково Глушковского района ранен мужчина.

Повреждения при атаке нанесены жилым домам в деревнях Викторовка Рыльского района, Сухая, в селе Ивановское. В селе Белица огонь уничтожил три дома. В селах Песчаное, Высокое Глушковского района, а также в поселке Коренево Кореневского района повреждены хозпостройки и крыша дома.