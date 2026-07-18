За минувшие сутки в Курской области уничтожено 148 беспилотников

В Курской области за сутки сбито 148 БПЛА За минувшие сутки в Курской области уничтожено 148 беспилотников

Москва18 июл Вести.В Курской области сбиты 148 беспилотников. Есть разрушения, но обошлось без погибших и пострадавших. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 17 июля до 09:00 18 июля сбито 148 вражеских беспилотников различного типа. 80 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 8 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

В результате атак дронов в городе Рыльске повреждено остекление и дымовая труба котельной, стекло балкона в МКД, окно квартиры. От огня повреждена кровля гаража.

В деревне Рыжевка Рыльского района сгорели дом и сарай, поврежден автомобиль. В городе Льгове повреждены фасады, остекление, кровля шести частных домов. Осколками посечен автомобиль.

В селе Банищи Льговского района уничтожен грузовик.