Более ста БПЛА сбиты над Курской областью за ночь В Курской области уничтожено 105 беспилотников

Москва15 июл Вести.Минувшей ночью в Курской области уничтожено 105 беспилотников. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Сбито 105 вражеских беспилотников различного типа. 89 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 7 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

После атак дронов один дом полностью сгорел в в селе Щёкино Рыльского района, у другого повреждены угол, остекление и фасад.

В деревне Новоивановка Рыльского района повреждена крыша дома, еще три домовладения выгорели полностью. В деревне Рыжевка повреждена крыша дома.

Пострадавших и погибших в результате атак нет.