Москва14 июлВести.За прошедшие сутки над территорией Курской области уничтожено 155 дронов, в результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Сбито 155 вражеских беспилотников (из них 87 — самолетного типа). 40 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствговорится в сообщении
В Рыльске ранен 41-летний мужчина. Его отправили на амбулаторное лечение.
В Курске незначительно повреждены торец многоквартирного дома и два автомобиля.
В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня.
Погибших после ночных атак нет.