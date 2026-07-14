В Курской области сбиты 155 БПЛА, один человек ранен

За сутки в Курской области уничтожено 155 беспилотников, ранен один человек В Курской области сбиты 155 БПЛА, один человек ранен

Москва14 июл Вести.За прошедшие сутки над территорией Курской области уничтожено 155 дронов, в результате атаки пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Сбито 155 вражеских беспилотников (из них 87 — самолетного типа). 40 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 4 раза беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

В Рыльске ранен 41-летний мужчина. Его отправили на амбулаторное лечение.

В Курске незначительно повреждены торец многоквартирного дома и два автомобиля.

В деревне Новоивановка Рыльского района полностью сгорели дом и летняя кухня.

Погибших после ночных атак нет.