В Курской области уничтожено 93 беспилотника, один человек пострадал За сутки в Курской области сбито 93 БПЛА, пострадала женщина

Москва13 июл Вести.В небе над Курской областью за сутки уничтожено 93 украинских дрона. В результате атак пострадала женщина. Об этом в мессенджере МАХ сообщил губернатор области Александр Хинштейн.

Всего в период с 09:00 12 июля до 09:00 13 июля сбито 93 вражеских беспилотника (из них 15 — самолетного типа). 110 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 13 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройств говорится в сообщении

В городе Рыльске из-за атаки БПЛА пострадала 41-летняя женщина. Там же сгорел частный дом, еще у одного поврежден фасад, и осколками посечено ограждение.

В деревне Свобода Рыльского района в частном доме повреждены кровля, потолок и пол. В селе Дурово повреждено остекление дома и крыша гаража.

В селе Нижний Мордок Глушковского района повреждены остекление, фасады дома и хозяйственной постройки.

Погибших в результате атак беспилотников нет.