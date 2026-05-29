Над Курской областью уничтожено 105 дронов за сутки, один человек пострадал

Москва29 мая Вести.Противовоздушная оборона РФ уничтожила 105 вражеских беспилотников над Курской областью в период с 9.00 28 мая до 9.00 29 мая. При атаках пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

56-летний мужчина получил ранения в селе Макеево Рыльского района. У механизатора закрытая черепно-мозговая травма, ранения груди и живота.

Он госпитализирован в Курскую областную больницу. Повреждены трактор, металлическая сетка и забор агрофирмы, полностью сгорел легковой автомобиль отмечается в сообщении

Повреждения зафиксированы и в деревне Гирьи Беловского района. Посечена машина и поврежден дом.