Москва29 маяВести.Противовоздушная оборона РФ уничтожила 105 вражеских беспилотников над Курской областью в период с 9.00 28 мая до 9.00 29 мая. При атаках пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
56-летний мужчина получил ранения в селе Макеево Рыльского района. У механизатора закрытая черепно-мозговая травма, ранения груди и живота.
Он госпитализирован в Курскую областную больницу. Повреждены трактор, металлическая сетка и забор агрофирмы, полностью сгорел легковой автомобильотмечается в сообщении
Повреждения зафиксированы и в деревне Гирьи Беловского района. Посечена машина и поврежден дом.