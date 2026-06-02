Москва2 июнВести.За минувшие сутки в небе над территорией Курской области уничтожено более 100 украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
В период с 09.00 1 июня до 09.00 2 июня сбито 111 вражеских беспилотников различного типа. 120 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 9 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью взрывных устройствнаписал глава региона в мессенджере MAX
В результате удара со стороны Украины погиб 53-летний житель села Щекино Рыльского района. Три человека получили ранения в населенном пункте Пушкарное Кореневского района, пожилой мужчина пострадал в поселке Глушково.
Еще один мирный житель ранен в ходе ночной атаки ВСУ в деревне Гирьи. С множественными травмами его доставили в Курскую облбольницу.