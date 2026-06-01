Москва1 июн Вести.В Курской области украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал 76-летнего пенсионера, который ехал на велосипеде. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Враг нанес удар в поселке Глушково.

Мужчина попытался увернуться от "птички", в результате упал и сломал голень на левой ноге. Как только позволит обстановка, доставим его в ЦРБ, если понадобится — отправим в Курск написал Хинштейн в своем канале в мессенджере МАХ

Ранее в этот день в Курской области мирный мотоциклист получил ранения при детонации украинского БПЛА перед транспортным средством. Также враг атаковал автомобиль возле магазина в селе Пушкарное — ранены 3 сотрудников. Еще один мирный житель получил тяжелое ранение, наступив на взрывное устройство во двое дома в деревне Новая Николаевка.