Москва16 маяВести.Два человека пострадали в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.
В деревне Некрасово был ранен пожилой мужчина. В момент удара беспилотника ВСУ он работал в саду около своего дома.
К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуетсяуточнил глава региона
Кроме того, при ударе БПЛА по хутору Фонов пострадал женщина 1957 года рождения. У нее диагностировали осколочные ранения правого бедра.