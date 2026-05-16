Украинские беспилотники ранили двух мирных жителей в Курской области

Москва16 мая Вести.Два человека пострадали в результате ударов украинских беспилотных летательных аппаратов в Курской области, сообщил в мессенджере MAX губернатор Александр Хинштейн.

В деревне Некрасово был ранен пожилой мужчина. В момент удара беспилотника ВСУ он работал в саду около своего дома.

К счастью, обошлось без серьезных повреждений, госпитализация ему не требуется уточнил глава региона

Кроме того, при ударе БПЛА по хутору Фонов пострадал женщина 1957 года рождения. У нее диагностировали осколочные ранения правого бедра.