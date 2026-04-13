Двое пострадали при атаке БПЛА ВСУ на медицинский автомобиль в Курской области

Москва13 апр Вести.Мирные жители получили ранения в результате атаки БПЛА ВСУ на медицинский автомобиль в Беловском районе Курской области. Об этом губернатор региона Александр Хинштейн сообщил в Telegram-канале.

По его данным, пострадали двое мужчин 52 и 54 лет. Оба работают в больнице: один водителем, другой электриком.

Отмечается, что 54-летний мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения левого плеча, грудной клетки, спины, а 52-летний – слепые осколочные ранения головы и правой кисти. Пострадавших везут в больницу.